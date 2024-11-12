РФ и КНДР ратифицировали оборонное соглашение, Китай прокомментировал

Китай не осудил сотрудничество России и Северной Кореи, которые ратифицировали соответствующий оборонный договор. Со ссылкой на министерство иностранных дел Китая, сообщает Лига.net.

"КНДР и Россия — два независимых суверенных государства. Как развивать их двусторонние отношения — это их дело" , – заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь, комментируя двустороннее соглашение между странами.

Северная Корея ратифицировала оборонный договор с Россией, сообщило государственное телеграфное агентство Голос Кореи. Указы 11 ноября подписали руководитель страны Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин в России.

Среди прочего договор предусматривает немедленную военную или другую помощь в случае, если на одну из стран совершено вооруженное нападение.

Также КНДР и Россия договорились развивать отношения в сферах продовольственной и энергетической безопасности, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, инвестиций, торго-экономической и научно-технической сферах.