Лубинец объяснил, с какой целью россияне казнят украинских военнопленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает убийства военнопленных сознательной тактикой России, направленной на устрашение собственных солдат и на смену международному правопорядку в мире, сообщает Радио Свобода.

«Россияне это делают осознано. Несколько аргументов, наверное, почему: это прежде всего «повязать» кровью российских солдат, чтобы они не сдавались в плен, чтобы они понимали, что они военные преступники… Если они казнят украинских военнопленных, то если они сдадутся в плен, им рассказывают, что с ними будут делать абсолютно то же» , – сказал корреспондентке в Брюсселе Дмитрий Лубинец.

По мнению омбудсмена, российская сторона пытается продемонстрировать неэффективность нынешней системы международного гуманитарного права.

«Они чихать хотели на международное гуманитарное право, на Женевские конвенции… Россияне сейчас взяли тактику разрушения действующей международной системы международного гуманитарного права, показывая, что она не существует. Ее нужно менять, и во время этих изменений наверняка они будут продвигать свои собственные интересы. Например, увеличение числа стран постоянных членов Совбеза ООН среди тех стран, которые поддерживают Российскую Федерацию. И это очень опасно для нас всех» , – говорит Лубинец.

Омбудсмен пояснил, что о случаях убийств украинских военнопленных информирует Международный комитет Красного Креста и ООН, «чтобы вопросы казни украинских военнопленных были рассмотрены на самом высоком уровне на Генеральной Ассамблее ООН, опять же с юридическими последствиями для РФ».

«Может быть, нам нужно вводить отдельные санкционные списки против россиян, которые это делают. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь в будущем международные партнеры поняли, что только кардинальные экономические санкции могут остановить российскую агрессию… Это единственное, что может привести к остановке этой агрессии. Все остальное, к сожалению, вы видите, не работает и с каждым днем становится все хуже» , – резюмировал Лубинец.

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