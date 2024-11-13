РФ не имеет достаточного количества войск для перелома в Курской области – ISW

Численность военной группировки россиян в Курской области не является катастрофической, поскольку россияне накапливали эти силы в течение длительного времени. Переброска значительного количества подразделений РФ с фронта в Украине не фиксируется.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что недавние оценки западных и украинских экспертов касательно численности российской группировки войск в Курской области "не является значительным перегибом" - армия РФ уже несколько месяцев собирает силы для будущего контрнаступления и вытеснения украинских войск с российской территории.

Недавно украинские официальные лица и западные СМИ сообщили, что Россия сосредоточила в Курской области около 50 тысяч военнослужащих, в том числе около 8-10 тысяч военных Северной Кореи. Эти силы Москва планирует задействовать для вытеснения ВСУ с территории РФ до конца января 2025 года. Источники предполагают, что Россия не перебросила ни одного подразделения этих сил из Восточной Украины.

По оценкам украинских источников, в сентябре и октябре 2024 года российские войска сосредоточили в Курской области от 30 тысяч до 50 тысяч военнослужащих. Среди них - около 35 тысяч военнослужащих Северной группировки российских войск, действовавших в Курской, Брянской, Белгородской областях и на севере Харьковской области до входа ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

Один из военнослужащих ВСУ 11 ноября заявил, что российские силы также передислоцируют дополнительные элементы 104-го воздушно-десантного полка (76-й дивизии ВДВ) и несколько батальонов 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия) из западной части Запорожской области в Курскую область. Однако в ISW отметили, что на момент написания этого отчета, независимых признаков этих передислокаций не наблюдалось.

В Институте также отметили, что в середине октября 2024 года зафиксировали сообщение о том, что подразделения 177-го морского пехотного полка действовали вблизи Часов Яра.

"11 ноября представитель оперативного командования "Север" полковник Вадим Мысник сообщил, что российские военные часто перебрасывают новые резервы в Курскую область из-за больших потерь личного состава и техники. Однако эти резервы, вероятно, предназначены для замены потерь личного состава, а не для существенного усиления имеющейся группировки российских войск в этом регионе" , - отмечается в отчете ISW.

Ситуация в Курской области

6 августа Силы обороны Украины перешли границу Украины с Курской областью и взяли под контроль десятки населенных пунктов. В плен также были взяты тысячи военных РФ.

Сначала российский диктатор Владимир Путин приказал освободить захваченные ВСУ районы Курской области до 1 октября. Однако реализовать это не удалось.

По данным издания The Telegraph, диктатор направил для "освобождения" Курской области 50 тысяч солдат. Путин хочет вернуть Курскую область под контроль до 20 января - дня инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.

В конце октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в составе крупной группировки войск РФ в Курской области сейчас действуют 8 тысяч северокорейских солдат.

В то же время, по данным официального Киева, в Курской области находится 11 тысяч солдат КНДР.