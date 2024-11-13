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Курс валют НБУ на 13 ноября

Курс валют НБУ на 13 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 13 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 ноября, вырос до уровня 41.3763 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 43.9416 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 15 коп до 53.0527 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 2 коп до 46.9705 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.0960 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.376300 +0.0782
EUR Евро 43.941600 --0.0533
GBP Фунт стерлингов 53.052700 --0.1516
CHF Швейцарский франк 46.970500 +0.0248
PLN Польский злотый 10.096000 --0.0353

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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