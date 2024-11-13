Курс валют НБУ на 13 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 13 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 12 ноября, вырос до уровня 41.3763 за 1 доллар.
Евро подешевел на 5 коп до 43.9416 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 15 коп до 53.0527 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 2 коп до 46.9705 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.0960 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.376300
|EUR
|Евро
|43.941600
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.052700
|CHF
|Швейцарский франк
|46.970500
|PLN
|Польский злотый
|10.096000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.