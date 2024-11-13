Курс валют НБУ на 13 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 13 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 ноября, вырос до уровня 41.3763 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 43.9416 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 15 коп до 53.0527 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 2 коп до 46.9705 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.0960 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.376 300 EUR Евро 43.941 600 GBP Фунт стерлингов 53.052 700 CHF Швейцарский франк 46.970 500 PLN Польский злотый 10.096 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.