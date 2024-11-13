Курс валют НБУ на 13 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 13 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 12 листопада зріс до рівня 41.3763 за 1 долар.
Євро подешевшав на 5 коп. до 43.9416 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 15 коп. до 53.0527 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 2 коп. до 46.9705 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.0960 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.376 300
|EUR
|Євро
|43.941 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.052 700
|CHF
|Швейцарський франк
|46.970 500
|PLN
|Польський злотий
|10,096 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.