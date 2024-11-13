Курс валют НБУ на 13 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 13 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 12 листопада зріс до рівня 41.3763 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 43.9416 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 15 коп. до 53.0527 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 2 коп. до 46.9705 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.0960 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.376 300 EUR Євро 43.941 600 GBP Фунт стерлінгів 53.052 700 CHF Швейцарський франк 46.970 500 PLN Польський злотий 10,096 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.