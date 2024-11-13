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Курс валют НБУ на 13 листопада

Курс валют НБУ на 13 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 13 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 12 листопада зріс до рівня 41.3763 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 43.9416 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 15 коп. до 53.0527 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 2 коп. до 46.9705 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.0960 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.376 300 +0.0782
EUR Євро 43.941 600 --0.0533
GBP Фунт стерлінгів 53.052 700 --0.1516
CHF Швейцарський франк 46.970 500 +0.0248
PLN Польський злотий 10,096 000 --0.0353

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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