Оккупанты заявили о подрыве авто с военным в Севастополе, возможна диверсия
Утром 13 ноября в оккупированном Севастополе взорвалось авто, в которое могла быть заложена взрывчатка, так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил о гибели одного военного, который находился в транспортном средстве, сообщает Украинская правда.
Сообщается, что взрыве пожар автомобиля произошел на улице Тараса Шевченко. По данным Telegram-канала Baza, в автомобиле сработало взрывное устройство.
Также отмечается, что по некоторым данным, в салоне находился капитан первого ранга Черноморского флота, который погиб.
Так называемый губернатор Севастополя подтвердил информацию о взрыве автомобиля.
По его словам внутри автомобиля находился водитель, которого оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.
"Погибший - военнослужащий. Причины взрыва должны установить следственные органы, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал Развожаев.