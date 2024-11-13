Оккупанты заявили о подрыве авто с военным в Севастополе, возможна диверсия

Утром 13 ноября в оккупированном Севастополе взорвалось авто, в которое могла быть заложена взрывчатка, так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил о гибели одного военного, который находился в транспортном средстве, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что взрыве пожар автомобиля произошел на улице Тараса Шевченко. По данным Telegram-канала Baza, в автомобиле сработало взрывное устройство.

❗Машина взорвалась возле супермаркета в СевастополеВ этот момент в салоне находился военный. Сотрудники МЧС вытащили его из автомобиля и передали врачам, но спасти не смогли "Нельзя исключать возможность диверсии" , — написал губернатор Михаил Развозжаев pic.twitter.com/y6dscfYNcj — Газета.Ru (@GazetaRu) November 13, 2024

Также отмечается, что по некоторым данным, в салоне находился капитан первого ранга Черноморского флота, который погиб.

Так называемый губернатор Севастополя подтвердил информацию о взрыве автомобиля.

По его словам внутри автомобиля находился водитель, которого оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.