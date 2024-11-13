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Оккупанты заявили о подрыве авто с военным в Севастополе, возможна диверсия

Оккупанты заявили о подрыве авто с военным в Севастополе, возможна диверсия
Фото: t.me/bazabazon

Утром 13 ноября в оккупированном Севастополе взорвалось авто, в которое могла быть заложена взрывчатка, так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил о гибели одного военного, который находился в транспортном средстве, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что взрыве пожар автомобиля произошел на улице Тараса Шевченко. По данным Telegram-канала Baza, в автомобиле сработало взрывное устройство.

Также отмечается, что по некоторым данным, в салоне находился капитан первого ранга Черноморского флота, который погиб.

Так называемый губернатор Севастополя подтвердил информацию о взрыве автомобиля.

По его словам внутри автомобиля находился водитель, которого оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.

"Погибший - военнослужащий. Причины взрыва должны установить следственные органы, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал Развожаев.

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