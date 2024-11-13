Окупанти заявили про підрив авто з військовим у Севастополі, можлива диверсія

Вранці 13 листопада в окупованому Севастополі вибухнуло авто, у яке могла бути закладена вибухівка, так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив про загибель одного військового, який знаходився у транспортному засобі, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що вибухі пожежа автомобіля стався на вулиці Тараса Шевченка. За даними Telegram-каналу Baza, в автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

❗Машина взорвалась возле супермаркета в СевастополеВ этот момент в салоне находился военный. Сотрудники МЧС вытащили его из автомобиля и передали врачам, но спасти не смогли "Нельзя исключать возможность диверсии" , — написал губернатор Михаил Развозжаев pic.twitter.com/y6dscfYNcj — Газета.Ru (@GazetaRu) November 13, 2024

Також зазначається, що за деякими даними, у салоні перебував капітан першого рангу Чорноморського флоту, який загинув.

Так званий губернатор Севастополя підтвердив інформацію про вибух авта.

За його словами усередині автомобіля перебував водій, якого оперативно змогли евакуювати і передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм він помер.