Окупанти заявили про підрив авто з військовим у Севастополі, можлива диверсія
Вранці 13 листопада в окупованому Севастополі вибухнуло авто, у яке могла бути закладена вибухівка, так званий губернатор міста Михайло Развожаєв заявив про загибель одного військового, який знаходився у транспортному засобі, повідомляє Українська правда.
Повідомляється, що вибухі пожежа автомобіля стався на вулиці Тараса Шевченка. За даними Telegram-каналу Baza, в автомобілі спрацював вибуховий пристрій.
Також зазначається, що за деякими даними, у салоні перебував капітан першого рангу Чорноморського флоту, який загинув.
Так званий губернатор Севастополя підтвердив інформацію про вибух авта.
За його словами усередині автомобіля перебував водій, якого оперативно змогли евакуювати і передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм він помер.
"Загиблий - військовослужбовець. Причини вибуху мають встановити слідчі органи, але очевидно, що не можна виключати можливість диверсії", - написав Развожаєв.