Трамп анонсировал ряд назначений своей администрации

Избранный президент США Дональд Трамп, который сегодня должен прибыть на встречу в Белый дом, объявил ряд будущих назначений своей команде. Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Левый берег.

В частности, по ее словам, заместителем руководителя Аппарата Белого дома по политическим вопросам станет Стивен Миллер. Он в 2017-2021 годах был старшим советником Трампа. В новой Администрации Миллер будет играть ведущую роль в реализации иммиграционной программы.

Директором ЦРУ назначат Джона Ратклиффа. Он бывший республиканец из Палаты представителей от Техаса и бывший директор Национальной разведки в предыдущей администрации Трампа.

Министром государственной безопасности станет Кристи Ноем – губернатор штата Южная Дакота и первая женщина на этом посту.

Агентство по охране окружающей среды возглавит Ли Зельдин – эксконгрессмен Палаты представителей США от штата Нью-Йорк с 2015 по январь 2023 года.

Специальным посланником по Ближнему Востоку будет Стивен Виткофф – американский инвестор в недвижимость, арендодатель и основатель Witkoff Group.

Ранее стало известно о том, что новый Департамент по вопросам правительственной эффективности для аудита всего федерального правительства возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами.

Постоянным представителем США при ООН будет Элиз Стефаник – Конгрессмен от 21 округа шт. Нью-Йорк. С 2021 года председатель Республиканской конференции Палаты представителей (четвертая по рейтингу должность республиканцев в Палаты представителей).

Должность Спецуполномоченного по безопасности границ США и воплощению миграционной политики займет Томас Хомен, работавший исполняющим обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (2017-2018). Занимал высокие должности в Управлении по иммиграции и таможенному контролю как во времена Обамы, так и Трампа.

Советником по вопросам нацбезопасности будет Майк Уолтц – полковник Национальной гвардии в отставке, который был советником Трампа по национальной безопасности. Служил в армии США более 24 лет. Выполнял боевые задания в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. С 2018 года избран в Палату представителей США. Недавно выпустил книгу Hard Truth: think and lead like a green beret.

А министром обороны станет Пит Хегсет – один из ведущих ежедневной утренней новостной программы Fox & Friends на Fox News. Автор бестселлера "Battle for the American Mind". Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Есть две бронзовые звезды и нагрудный знак "Боевой пехотинец" за пребывание в Ираке и Афганистане. Возглавлял правозащитную ветеранскую организацию Concerned Veterans for America.