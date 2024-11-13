Президент Джо Байден сегодня принимает Дональда Трампа в Белом доме, и, по слухам, он будет призывать бывшего президента продолжать поддерживать Украину. Утечки информации из Белого дома свидетельствуют, что Трамп может отказаться от решительной политики Байдена, но правда заключается в том, что президент оставляет Украину и Трампа в плохом положении, сообщает Зеркало недели.

Украина не проигрывает войну, но отчасти из-за ограничений Байдена на оборонительные меры, Киев не побеждает. Война зашла в кровавый тупик с ужасными потерями с обеих сторон, считает редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal.

"На каждом этапе войны он [Байден] ограничивал военную помощь, которую США могли бы оказать, и то, как она использовалась. Артиллерия, системы ПВО Patriot, танки, самолеты F-16 и ракеты дальнего радиуса действия: Пентагон задерживал предоставление современного оружия, опасаясь, что Владимир Путин может пойти на эскалацию конфликта" , — говорится в газете.

Эти ограничения помешали способности Украины перейти в наступление против российских сил, в частности, атаковать важные объекты в России, такие как средства связи и склады вооружений. До недавнего времени у войск Путина была безопасная зона на территории России, что позволяло им атаковать Украину без угрозы получить ответ.

"Даже сейчас США ограничивают Украину от ракетных ударов по российской территории, хотя США усвоили тяжелый опыт Вьетнама и Афганистана, что нельзя выиграть войну, когда твой враг имеет безопасную зону" , — добавляет редакционная коллегия.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена планирует предоставить Украине всю военную помощь, одобренную Конгрессом в этом году, до истечения срока Байдена 20 января. Это значит, что Трамп станет президентом, когда Украина уже исчерпывает свои запасы вооружений, несмотря на ее впечатляющие и героические усилия по оперативному вооружению своими силами.

В газете отмечают, что скоро Байден передаст Трампу ответственность за войну в Украине. Путин сталкивается с серьезными трудностями из-за значительных потерь, но Байдену не стоит считать это своим успехом.

Во время телефонного разговора Трамп сказал Путину не прибегать к эскалации в Украине, но войска Путина продолжают наступать и накапливать силы. Это, безусловно, похоже на эскалацию.

"Это ставит Трампа перед тяжелым выбором. Если Путин не согласится с миром, который будет приемлем для Украины, Трамп будет вынужден усилить военные рычаги влияния США и Украины, чтобы поддержать дипломатические усилия" , — считает редакционная коллегия.

Это будет означать поддержку еще одного пакета помощи в Конгрессе и снятие ограничений на использование Украиной оружия. Это также потребует давления на Иран, возможно, с помощью Израиля, чтобы он прекратил экспорт беспилотников и ракет в Россию. Экономическое давление также должно усилиться, в частности на Западную Европу, чтобы она прекратила использовать российские энергоносители.

Трамп, несомненно, не хотел бы не тратить политический капитал таким образом. Изоляционисты в его коалиции были бы недовольны. Но у него может не быть выбора, если он не хочет, чтобы при его президентстве произошло поражение Украины.