Криптовалюта Dogecoin выросла после анонсированного назначения Маска Трампом

Цена на мемную криптовалюту Dogecoin выросла на 20% после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о создании Департамента по эффективности правительства DOGE (Department of Government Efficiency). Об этом пишет CNBC, сообщает Mezha Media.

Возглавят новый департамент Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии и соучредитель компании Strive Asset Management Вивек Рамасвами.

Вместе они "проложат путь администрации к демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, урезанию расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств".

Кстати, Dogecoin один из крупнейших победителей послевыборного ралли, который вырос всего на 153% по сравнению с биткойном, который за тот же период вырос на 30%. Пиковая цена за монету составила $0,43, но быстро упала и сейчас торгуется на уровне $0,38.

Мемные криптовалюты рассматриваются как показатель розничного интереса и склонности к риску в криптовалюте. Когда активность на рынке мемкоинов растет, это обычно свидетельствует о том, что в нем активно участвуют розничные инвесторы.

Dogecoin приобрел популярность в 2021 году после рекламного твита Илона Маска. В мае того же года посты Маска способствовали росту курса Dogecoin к историческому максимуму в 67 центов. Но позже Илон Маск сказал на Saturday Night Live что Dogecoin – это афера, что привело к обвалу цены на монету.