Топ-военного Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировала СБУ – источник

Во временно оккупированном Севастополе 13 ноября ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского.﻿﻿ Об этом рассказал собеседник в спецслужбах, сообщает Украинская правда.

По данным источника издания, подрыв автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови. Российские медиа пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

"Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны" , – рассказал источник.

Напомним, утром 13 ноября стало известно, что во временно оккупированном Севастополе взорвалось авто, в которое могла быть заложена взрывчатка, так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил о гибели одного военного, который находился в транспортном средстве.