Украинцы стали меньше жертвовать денег на нужды ВСУ – Bloomberg

Украинские волонтерские фонды замечают значительное снижение пожертвований в поддержку военных, что свидетельствует о постепенном исчерпании готовности украинцев финансировать оборону.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

В 2022 году благотворительный фонд украинского телеведущего Сергея Притулы собрал столько средств, что мог купить спутник для нужд обороны. Однако в этом году ситуация изменилась: украинцы все больше экономят на пожертвованиях, испытывая экономические трудности и усталость от войны.

"Чтобы собрать ту же сумму, мы работаем втрое больше, чем в предыдущие годы" , - рассказывает Притула.

Это сокращение произошло в самое неподходящее время для Украины. С ухудшением ситуации на фронте, непопулярной мобилизацией и постоянными отключениями электричества настроения в обществе становятся все тяжелее. Страх, что Трамп может сократить поддержку или заставить Киев к нежелательному миру, только добавляет тревоги, отмечает агентство.

Четыре частные благотворительные организации, сообщают о существенном снижении донатов в этом году. Притула говорит, что пожертвования уменьшились на пятую часть, а другие организации испытывают еще худшую ситуацию - некоторые испытали даже десятикратное уменьшение взносов.

Эти фонды закрывают лишь часть потребностей армии. Например, фонд Притулы собрал в этом году 1,4 миллиарда гривен, тогда как общий военный бюджет страны превышает 50 миллиардов долларов. Однако донаты остаются важным ресурсом, дополняющим государственное финансирование. С их помощью волонтеры быстро закупают необходимое - от одежды до разведывательных дронов.

Крупнейшая благотворительная организация "Вернись живым" зафиксировала уменьшение взносов на 15%.

Более половины украинцев заявили, что продолжают делать взносы в поддержку армии, но более трети признались, что сократили свои пожертвования по сравнению с прошлым годом, согласно опросу, проведенному в августе Фондом Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Другая неправительственная организация - Reactive Post - сообщила Bloomberg, что ее пожертвования в этом году сократились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Большинство доноров сегодня - это те, кто уже поддерживал фонд ранее, отметил основатель благотворительного фонда Павел Нарожный.

Army SOS, собирающая средства на программное обеспечение для военных подразделений, сообщила о десятикратном уменьшении пожертвований по сравнению с прошлым годом, отметила волонтер Анна Морозова.