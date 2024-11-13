Кабмин изменил порядок выплаты помощи семьям пропавших без вести военных

Кабинет Министров по предложению министерства обороны Украины принял изменения по выплате единовременной денежной помощи семьям пропавших без вести военных, которые впоследствии были объявлены умершими. Об этом говорится в сообщении министерства обороны, сообщает Укринформ.

Отныне семьи военных, пропавших без вести и впоследствии объявленных умершими, смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения.

"Раньше трехлетний срок предоставления документов на получение единовременной денежной помощи считался от даты смерти, указанной в свидетельстве. Это приводило к тому, что близкие родственники военных, которых суд объявлял умершими после длительного отсутствия, могли потерять право на пособие из-за истечения сроков еще до момента принятие самого судебного решения" , - отметили в Минобороны.

Теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Также правительство ввело внеочередную выплату единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью I группы. Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и стоимостном лечении. Нередко из-за длительного срока ожидания в общей очереди они не успевают получить помощь при жизни.

Изменения вносятся в постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве" и от 28 февраля 2022 № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".