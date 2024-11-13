На Черкащине задержали начальника колонии за участие в организации "сходки"

Начальнику колонии сообщено о подозрении в содействии проведению преступного собрания, «криминальному авторитету» и шестерым его сообщникам – в организации и участии в преступном собрании. Ссылаясь на Офис Генпрокурора, сообщает Левый берег.

По данным следствия, ранее судимый житель Умани, обладающий авторитетом и статусом "смотрящего" в преступной среде, в феврале 2024 года организовал "сходку" на территории учреждения. Она проведена при содействии и оказании всесторонней помощи начальником исправительной колонии.

Преступное собрание организовано "уголовным авторитетом" по воле решения конфликтных ситуаций, распределения и наполнения "общака" деньгами, полученными за сбыт наркотических веществ и от азартных игр, а также распределения сфер преступного воздействия, навязывания воровских правил и традиций.

Участники "сходки" - лица с воли и заключенные в возрасте от 33 до 56 лет. Каждый из них имел высокий статус в "преступном мире". Большинство являются уроженцами Черкасской области, а один родом из Киева.

На время этой "сходки" трое отбывали наказание за ранее совершенные преступления, остальные обвинялись в преступлениях. Речь шла о незаконном хранении оружия, грабежах, угонах транспортных средств и т.д. Организатору преступного собрания инкриминировано, в частности, подготовку умышленного убийства и распространение преступного воздействия.

Все восемь фигурантов задержаны в порядке ст. 208 КПК Украины.

Решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.