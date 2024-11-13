Топ-чиновник НАТО прокомментировал планы Трампа "быстро завершить" войну в Украине

Глава военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр отметил, что сценарий остановки российско-украинской войны, при котором Кремль будет чувствовать себя победителем, точно не будет в интересах Соединенных Штатов. Об этом Бауэр сказал во время дискуссии, организованной Международным институтом стратегических исследований, сообщает Европейская правда.

Адмирала спросили, как будут действовать европейские союзники в НАТО, если команда Трампа начнет отступать в вопросе поддержки Украины – напомнив о том, как европейцы без особого сопротивления встретили решение США уйти из Афганистана, что закончилось хаотичной эвакуацией из Кабула и триумфом "Талибана".

Бауэр начал ответ с того, что видит огромную разницу между операцией союзников в Афганистане и ситуацией, возникшей с началом полномасштабной войны России против Украины.

"Если честно, Афганистан не был стратегически важным. Мы пробыли там 20 лет, мы многое сделали, кто-то за это отдал жизнь, но если ставить вопрос, было ли это стратегически важно – ответ будет "нет". Была ли Украина стратегически важна – да. Потому что здесь вопрос о системе основанного на правилах международного порядка, это о "сердце Европы", это об амбициях России и – опосредованно – амбициях Китая" , – отметил адмирал.

"Поэтому если послушать заявления президента Трампа о "24 часах" – которые вероятно больше метафора, чем буквально 24 часа, но "очень быстро", – я не могу себе представить, что в интересах США – позволить Путину выйти из этого конфликта победителем. Это не в интересах США" , – продолжил Бауэр.

Он отметил, что Белый дом должен будет учесть также фактор сотрудничества с Россией Северной Кореи, которая не только предоставляет ей определенную военную помощь и своих военных, но и получает в обмен на это военные и космические технологии, что станет вызовом и проблемой для США. Также он напомнил о роли Китая, который не дает прямой военной помощи, но помогает России получать необходимые товары и компоненты.

"Невозможно решить ситуацию с Украиной не принимая во внимание всех этих игроков. Иначе США выстрелят себе в ногу" , – отметил Роб Бауэр.

Также адмирал считает, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.