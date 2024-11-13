РФ готовится к наступлению на Курщине, перебрасывая на участок штурмовиков - ВСУ

Россия из-за больших потерь перебрасывает в Курскую область 76-ю десантно-штурмовую дивизию для возобновления наступательных действий в регионе, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил и.о. начальника отделения коммуникаций 82-й Буковинской бригады Десантно-штурмовых войск Виктор Кравцов в эфире национального телемарафона.

"Известно, что сюда в связи с понесенными потерями подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ передислоцировалась 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ для возобновления ведения наступательных штурмовых действий. И противник все же стремится как можно быстрее отбросить нас из этого района. Мы продолжаем обороняться" , — сказал он.

По словам Кравцова, россияне накапливают технику в регионе, однако ВСУ ее уничтожают.