РФ готується до наступу на Курщині, перекидаючи на ділянку штурмовиків - ЗСУ

Росія через великі втрати перекидає в Курську область 76-ту десантно-штурмову дивізію для поновлення наступальних дій в регіоні, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в.о. начальника відділення комунікацій 82-ої Буковинської бригади Десантно-штурмових військ Віктор Кравцов в ефірі національного телемарафону.

"Відомо, що сюди у зв'язку з понесеними втратами підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ передислокувалася 76-та десантно-штурмова дивізія РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій. І противник все ж має на меті якнайшвидше відкинути нас з цього району. Ми продовжуємо оборонятися" , — сказав він.

За словами Кравцова, росіяни накопичують техніку в регіоні, однак ЗСУ її знищують.