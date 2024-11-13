Оккупанты начали использовать реквизитную технику Мосфильма - росСМИ

Российские оккупанты в войне против Украины начали использовать технику, которая ранее была реквизитом на киностудии Мосфильм. Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Новое время.

По словам директора студии Карена Шахназарова, министерство обороны страны-агрессора получило 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть боевых машин пехоты и восемь тягачей со студийной военно-технической базы, отмечается в материале.

Согласно данным нидерландского сайта разведки на основе открытых источников Oryx, по состоянию на сентябрь 2024 года Россия потеряла не менее 10 037 единиц бронетехники всех типов. Среди них — 3376 танков, включая 159 новейших Т-90 различных модификаций, более 5000 боевых машин и бронетранспортеров, а также более 1500 других бронированных машин, включая транспортные и разведывательные средства. При таких темпах потерь РФ примерно за год может потерять возможность обеспечивать свою армию необходимым количеством бронетехники, сообщает The Moscow Times.

Как сказано в материале, дефицит военной техники стал ощутимым для россиян сразу после начала боевых действий в Украине. The Moscow Times пишет, что с 2022 года минобороны страны-агрессора РФ активно расконсервирует старые запасы, приостановив при этом утилизацию.

По подсчетам издания, в 2020 году на российской базе под открытым небом находилось 593 единицы бронетехники, по состоянию на май 2024 года их осталось 342. Кроме этого, до того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, на территории базы было девять ангаров. По состоянию на 2024 год их осталось пять. Вероятно, в разрушенных ангарах также хранилась техника, однако подсчитать ее количество невозможно, сообщает The Moscow Times.