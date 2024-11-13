Окупанти почали використовувати реквізитну техніку Мосфільму - росЗМІ

Російські окупанти у війні проти України почали використати техніку, яка раніше була реквізитом на кіностудії Мосфильм. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Новое время.

За словами директора студії Карена Шахназарова, міністерство оборони країни-агресора отримало 28 танків Т-55, вісім танків ПТ-76, шість бойових машин піхоти та вісім тягачів зі студійної військово-технічної бази, зазначається в матеріалі.

Згідно з даними нідерландського сайту розвідки на основі відкритих джерел Oryx, станом на вересень 2024 року Росія втратила щонайменше 10 037 одиниць бронетехніки всіх типів. Серед них — 3376 танків, включно зі 159 новітніми Т-90 різних модифікацій, понад 5000 бойових машин і бронетранспортерів, а також понад 1500 інших броньованих машин, включно з транспортними та розвідувальними засобами. За таких темпів втрат РФ приблизно за рік може втратити можливість забезпечувати свою армію необхідною кількістю бронетехніки, повідомляє The Moscow Times.

Як сказано в матеріалі, дефіцит військової техніки став відчутним для росіян відразу після початку бойових дій в Україні. The Moscow Times пише, що з 2022 міноборони країни-агресора РФ активно розконсервовує старі запаси, призупинивши при цьому утилізацію.

За підрахунками видання, у 2020 на російській базі просто неба перебувало 593 одиниці бронетехніки, станом на травень 2024 року їх залишилось 342. Окрім цього, до того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, на території бази було дев’ять ангарів. Станом на 2024 рік їх залишилося п’ять. Імовірно, у зруйнованих ангарах також зберігалася техніка, однак підрахувати її кількість неможливо, повідомляє The Moscow Times.