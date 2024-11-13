ВСП отстранил екс-главу ОАСК Вовка от осуществления правосудия

В среду, 13 ноября, Высший совет правосудия временно отстранил судью окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом говорится на сайте ВСП, сообщает Новое время.

В ВСП также внесли представление об увольнении главы ОАСК. Кроме этого, дисциплинарная палата ВСП продолжила рассмотрение дела после перерыва, вызванного техническими проблемами.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, в заседании принял участие судья ОАСК Федорчук, который дал показания против судьи Вовка. Также член ВСП Олег Кандзюба утверждал, что поведение Вовка «порочит звание судьи и подрывает доверие к судебной власти».

«Дело по Вовку — один из ключевых маркеров успешности судебной реформы. Потому что ОАСК и „волчья стая“ были символом коррупции и договорняков, поэтому им не место в судебной системе» , — добавляют в Центре.

Напомним, Верховная Рада 13 декабря 2022 года поддержала решение о ликвидации ОАСК 310 голосами. Другим законопроектом народные депутаты создали Киевский городской окружной административный суд. Президент Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК в парламент еще в апреле 2021 года.

В ОАСК посчитали решение незаконным и утверждают, что «украинцы фактически будут лишены доступа к правосудию».

9 декабря 2022 года в Международный день борьбы с коррупцией США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.

По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт был передан в суд.