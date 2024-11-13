ВРП усунула ексглаву ОАСК Вовка від здійснення правосуддя

У середу, 13 листопада, Вища рада правосуддя тимчасово усунула суддю окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Про це йдеться на сайті ВРП, повідомляє Новое время.

У ВРП також внесли подання про звільнення голови ОАСК. Крім цього, дисциплінарна палата ВРП продовжила розгляд справи після перерви, викликаної технічними проблемами.

Як зазначає Центр протидії корупції, у засіданні взяв участь суддя ОАСК Федорчук, який дав покази проти судді Вовка. Також член ВРП Олег Кандзюба стверджував, що поведінка Вовка «порочить звання судді та підриває довіру до судової влади».

«Справа щодо Вовка — один з ключових маркерів успішності судової реформи. Бо ОАСК і „вовча зграя“ були символом корупції й договірняків, тому їм не місце у судовій системі» , — додали у Центрі.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 грудня 2022 року підтримала рішення про ліквідацію ОАСК 310 голосами. Іншим законопроєктом народні депутати створили Київський міський окружний адміністративний суд. Президент Володимир Зеленський подав законопроєкт про ліквідацію ОАСК до парламенту ще у квітні 2021 року.

В ОАСК вважали рішення незаконним і стверджували, що «українці фактично будуть позбавлені доступу до правосуддя».

9 грудня 2022 року в Міжнародний день боротьби з корупцією США запровадили санкції проти Павла Вовка і двох найближчих членів його сім'ї.

За даними НАБУ, Вовк і підконтрольні йому судді ухвалювали замовні рішення у своїх інтересах та в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл.

Слідство вважає, що голова ОАСК очолив «злочинну організацію», метою якої було «захоплення державної влади, встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі». У червні 2022 року обвинувальний акт було передано до суду.