В рядах ЦРУ оказался "крот", который сливал планы Израиля по Ирану - NYT

Агенту ЦРУ выдвинули обвинения в США. Он якобы "сливал" планы Израиля по поводу ответа Ирану.﻿ Со ссылкой на The New York Times, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Правоохранители выдвинули обвинения сотруднику Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в раскрытии секретных документов, содержащих планы правительства Израиля по ответу Ирана за ракетную атаку на страну ранее в этом году.

Отмечается, что сотруднику ЦРУ Асифу Рахману еще на прошлой неделе в федеральном суде штата Вирджиния были предъявлены обвинения в умышленном хранении и передаче информации национальной обороны в соответствии с законом "О шпионаже".

Задержание агента ЦРУ

Агенты ФБР задержали Рахмана во вторник в Камбодже. Он предстал перед федеральным судом Гуама в прошлый четверг.

Документы, датированные серединой октября, были подготовлены Национальным агентством геопространственной разведки США, анализирующим изображения и информацию, собранную американскими спутниками-разведчиками. Ведомство помогает в тайных и военных операциях.

Информация в "строго секретной" документах подробно описывает интерпретацию спутниковых снимков, которые проливали свет на подготовку возможного удара Израиля по Ирану, включая типы ракет, самолетов и других летательных аппаратов.

В прошлом месяце эти документы начали распространяться в приложении Telegram.

Чиновники США ранее заявляли, что не знают, откуда были взяты эти документы, и что они искали первоисточник утечки.

Сам Рахман работал за границей на ЦРУ, и в судебных документах указывается, что у него было разрешение с доступом к конфиденциальной и чувствительной информации, что является обычной процедурой для многих сотрудников ЦРУ, работающих с секретными материалами.

Удар Израиля по Ирану и ответ на него

Напомним, что еще в ночь на 26 октября Израиль нанес ответный удар по Ирану за ракетный обстрел своей территории 1 октября. В результате атаки из строя был выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

Иранские СМИ со ссылкой на источники сообщали тогда, что Иран якобы не планирует отвечать на израильский удар.

Однако 31 октября Axios со ссылкой на источники писало, что Иран планирует ударить Израиль с территории Ирака. Атаку могут совершить проиранские боевики. По данным источников, в ходе обстрела планируется применить большое количество баллистических ракет и дронов.

По данным The New York Times, Хаменеи приказал своим подчиненным подготовить удар по Израилю.

Отметим, что Израиль активно коммуницирует с США по поводу атак в ответы на агрессию Ирана.