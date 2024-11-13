Республиканское большинство в Сенате США возглавил проукраинский политик

Джон Тун стал лидером республиканского большинства в Сенате. Он заменил сенатора Митча МакКоннелла, который занимал высшую должность лидера Республиканской партии в Сенате за последние 18 лет и в феврале объявил, что уходит в отставку. Об этом пишет The Hill, сообщает Зеркало недели.

С 2019 года Тун занимал должность представителя Республиканской партии в Сенате, занимая вторую позицию в руководстве фракции. Именно он фактически руководил работой в Сенате после того, как в 2023 году МакКоннелл получил сотрясение мозга в результате падения.

Как пишет издание, Тун победил сенатора Джона Корнина с преимуществом в один голос: 25 против 24.

Трамп хотел бы видеть в роли лидера большинства Рика Скотта, которого также публично поддержал на этот пост Илон Маск.

Тун стал лидером большинства, несмотря на сложные отношения с Дональдом Трампом. В декабре 2020 года он заставил коллег противостоять попыткам союзников Трампа заблокировать сертификацию победы президента Байдена. Тун заявил, что попытка отстранить Байдена обречена на провал. Трамп в ответ обозвал его «RINO» (ненастоящим республиканцем) и пообещал, что тот проиграет выборы в 2022 году.

Однако Тун легко выиграл переизбрание. Он также пользуется уважением у законодателей.

Джон Тун поддерживал законопроекты, предусматривавшие выделение новой помощи Украине от США.

Весной этого года он отмечал, что Украина отчаянно нуждается в лидерстве США в помощи.

"Мы должны убедиться, что у Украины есть оружие и ресурсы, необходимые ей для победы над россиянами, потому что, если мы не посылаем им американское оружие, и они победят в Украине, и войдут в страну НАТО, тогда мы будем посылать американских сыновей и дочерей" , – отмечал сенатор.

Лидер нынешнего демократического большинства в Сенате, покидающий пост – Чак Шумер, поздравил Туна с победой.