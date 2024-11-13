Республіканську більшість у Сенаті США очолив проукраїнський політик

Джон Тун став лідером республіканської більшості в Сенаті. Він замінив сенатора Мітча МакКоннелла, який обіймав найвищу посаду лідера Республіканської партії в Сенаті упродовж останніх 18 років і в лютому оголосив, що йде у відставку. Про це пише The Hill, повідомляє Дзеркало тижня.

З 2019 року Тун обіймав посаду представника Республіканської партії в Сенаті, займаючи другу позицію в керівництві фракції. Саме він фактично керував роботою в Сенаті після того, як у 2023 році МакКоннелл отримав струс мозку в результаті падіння.

Як пише видання, Тун переміг сенатора Джона Корніна з перевагою у один голос: 25 проти 24.

Тун став лідером більшості попри складні відносини з Дональдом Трампом. У грудні 2020 року він змусив колег протистояти спробам союзників Трампа заблокувати сертифікацію перемоги президента Байдена. Тун заявив, що спроба усунути Байдена приречена на провал. Трамп у відповідь назвав його «RINO» (несправжнім республіканцем) та пообіцяв, що той програє вибори у 2022 році.

Однак Тун легко виграв переобрання. Він також користується повагою у законодавців.

Трамп волів би бачити у ролі лідера більшості Ріка Скотта, якого також публічно підтримав на цю посаду Ілон Маск.

Джон Тун підтримував законопроекти, які передбачали виділення нової допомоги Україні від США.

Навесні цього року він зазначав, що Україна відчайдушно потребує лідерства США у допомозі.

"Ми повинні переконатися, що Україна має зброю та ресурси, необхідні їй для перемоги над росіянами, тому що, якщо ми не посилаємо їм американську зброю, і вони переможуть в Україні, і увійдуть до країни НАТО, тоді ми посилатимемо американських синів і дочок" , - наголошував сенатор.

Лідер чинної демократичної більшості в Сенаті, який залишає свій пост – Чак Шумер, привітав Туна з перемогою.