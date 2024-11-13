Администрация Байдена подаст в Конгресс запрос о новой помощи Украине

Действующая администрация США планирует в течение переходного периода направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Укринформ.

«В течение следующих двух месяцев администрация пошлет сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины в 2025 году, чтобы она имела возможность достичь наилучшей позиции, сильнейшей возможной позиции для ведения переговоров» , - сказал представитель Белого дома.

Салливан не стал комментировать, в каком виде администрация будет предлагать Конгрессу принять дополнительное финансирование. Однако он добавил, что команда Байдена считает необходимым и логичным поиск дополнительных ресурсов для поддержки Украины.

Он также заверил, что нынешнее правительство США намерено использовать каждый доллар, который Конгресс уже выделил на помощь Украине.

«Опять же это не те доллары, которые пересекут самолетом океан. Это доллары, которые инвестируются в американскую оборонно-промышленную базу» , – отметил Салливан.

Советник президента США пояснил, что большинство выделенной помощи идет на создание новых вооружений, возвращаемых в американскую армию вместо потраченных на помощь Украине.

Как сообщалось, Джо Байден во время встречи с избранным президентом Дональдом Трампом подробно рассказал, почему поддержка Украины важна для интересов национальной безопасности США.