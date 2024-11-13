Власти РФ и военные широко применяют пытки в Украине – ООН

Российские власти и военные многократно применяли и до сих пор применяют пытки против украинских военных и гражданских лиц во всех областях Украины, которые находятся или побывали под российским контролем, сообщает Радио Свобода.

К такому выводу пришла Независимая международная комиссия по расследованию в Украине, доклад которой представлен Генеральной ассамблее ООН.

В докладе говорится, что практика применения пыток чаще всего имела один сценарий, свидетельствующий об их систематическом характере. Бывшие пленные постоянно описывали одни и те же жестокие методы, направленные на устрашение, унижение, принуждение и наказание. Комиссия приводит данные о том, что в пытках, которым подвергались пленники в местах их содержания, принимали участие сотрудники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний, и что они действовали скоординированно и с четким распределением обязанностей во время пыток.

Помимо избиения, пыток электротоком, голодом и жаждой, российские надзиратели использовали сексуальное насилие, преимущественно против пленных мужского пола. Пострадавшие описывали физическую боль и травмы с долгосрочными или невосполнимыми последствиями, а также отметили серьезные психологические трудности, с которыми они сталкиваются.

Задокументированы также случаи убийств российскими сотрудниками пленных украинцев как военнопленных, так и гражданских лиц.

Глава комиссии Эрик Мьосе заявил: «Обнаруженные нами доказательства подтверждают, что российские власти действовали в рамках скоординированной государственной политики применения пыток против украинских гражданских лиц и военнопленных и таким образом совершили преступление против человечности».

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