Курс валют НБУ на 14 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 14 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 13 ноября, снизился до отметки 41.3413 за 1 доллар.
Евро подорожал на 1 коп до 43.9499 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.6895 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 9 коп до 46.8775 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.1267 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.341300
|EUR
|Евро
|43.949900
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.689500
|CHF
|Швейцарский франк
|46.877500
|PLN
|Польский злотый
|10.126700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.