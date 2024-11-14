Курс валют НБУ на 14 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 14 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 ноября, снизился до отметки 41.3413 за 1 доллар.

Евро подорожал на 1 коп до 43.9499 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.6895 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 9 коп до 46.8775 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.1267 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.341 300 EUR Евро 43.949 900 GBP Фунт стерлингов 52.689 500 CHF Швейцарский франк 46.877 500 PLN Польский злотый 10.126 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.