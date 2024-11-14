Close button

Курс валют НБУ на 14 ноября

Курс валют НБУ на 14 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 14 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 ноября, снизился до отметки 41.3413 за 1 доллар.

Евро подорожал на 1 коп до 43.9499 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.6895 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 9 коп до 46.8775 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.1267 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.341300 --0.035
EUR Евро 43.949900 +0.0083
GBP Фунт стерлингов 52.689500 --0.3632
CHF Швейцарский франк 46.877500 --0.093
PLN Польский злотый 10.126700 +0.0307

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics