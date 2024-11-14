Курс валют НБУ на 14 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 14 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 13 листопада знизився до позначки 41.3413 за 1 долар.

Євро подорожчав на 1 коп. до 43.9499 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.6895 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 9 коп. до 46.8775 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.1267 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.341 300 EUR Євро 43.949 900 GBP Фунт стерлінгів 52.689 500 CHF Швейцарський франк 46.877 500 PLN Польський злотий 10.126 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.