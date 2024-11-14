Курс валют НБУ на 14 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 14 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 13 листопада знизився до позначки 41.3413 за 1 долар.
Євро подорожчав на 1 коп. до 43.9499 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.6895 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 9 коп. до 46.8775 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.1267 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.341 300
|EUR
|Євро
|43.949 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.689 500
|CHF
|Швейцарський франк
|46.877 500
|PLN
|Польський злотий
|10.126 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.