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Курс валют НБУ на 14 листопада

Курс валют НБУ на 14 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 14 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 13 листопада знизився до позначки 41.3413 за 1 долар.

Євро подорожчав на 1 коп. до 43.9499 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.6895 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 9 коп. до 46.8775 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.1267 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.341 300 --0.035
EUR Євро 43.949 900 +0.0083
GBP Фунт стерлінгів 52.689 500 --0.3632
CHF Швейцарський франк 46.877 500 --0.093
PLN Польський злотий 10.126 700 +0.0307

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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