Трамп и Байден на встрече обсудили войну в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп сказал, что во время встречи с действующим лидером Джо Байденом он обсудил войну в Украине и эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом Трамп рассказал в интервью таблоиду The New York Post, сообщает Европейская правда.

По словам республиканца, он и Байден "оба были очень рады видеть друг друга" в Белом доме в среду.

"Путь был долгим путь. Обе стороны много работали, он также хорошо поработал для предвыборной кампании и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча" , – поделился Трамп.

Он добавил, что обсудил с Байденом два вопроса, по которым у них были разногласия в прошлом: войну в Украине, которую Трамп пообещал закончить почти сразу после вступления в должность, и продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.

"Я хотел – я спросил его мысли, и он мне их изложил. Кроме того, мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел знать его взгляды на то, где мы находимся и что он думает. И он мне их изложил, он был очень любезен" , – рассказал Трамп.

Избранный президент также анонсировал еще одну встречу с Байденом в Белом доме до его инаугурации 20 января и отметил, что Овальный кабинет, где они говорили, "очень хороший".

В Белом доме перед этим сообщали, что встреча Дональда Трампа и Джо Байдена длилась около двух часов.