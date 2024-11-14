FT: Германия запретила портам принимать танкеры с российским газом

Министерство экономики Германии поручило государственным импортным терминалам отказываться от поставок сжиженного природного газа (LNG) из России.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Министерство экономики приказало компании Deutsche Energy Terminal "не принимать никаких поставок российского СПГ".

Министерство отметило, что приказ издан с целью защиты "преобладающих общественных интересов", и призвало оператора отказываться от российского СПГ "до дальнейшего уведомления".

До начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия была крупнейшим импортером российского газа в Европе. Когда Путин сократил поставки газа по трубопроводам в Германию и другие европейские страны, правительство канцлера Олафа Шольца ускорило поиск альтернатив и построило ряд терминалов для импорта СПГ морем.

В своем письме Министерство экономики отметило, что разрешить такие поставки означало бы противоречить самой цели создания терминалов - обеспечению независимости Германии и ЕС от российского газа.

Германия не импортирует российский СПГ с момента вторжения РФ в Украину, и указание министерства "гарантирует, что это остается неизменным".

Хотя США и Великобритания ввели запрет на российский СПГ, ЕС продолжает импортировать этот вид топлива - 20% поставок СПГ в Европу происходит из России.

Большинство российского СПГ поступает во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, от которых компании не могут отказаться, если не будет введен полный запрет.

Немецкая государственная энергетическая компания Sefe имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с российского завода в Ямале, при этом почти весь этот объем направляется на импортный терминал во Франции.

Там СПГ превращается в газообразное состояние и поступает в европейскую газопроводную систему. С октября 2022 года Германия начала получать газопроводный газ из Франции.