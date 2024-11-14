Россияне обстреляли Славянск: повреждены детсад и университет

Утром 14 ноября армия РФ обстреляла Славянск Донецкой области, повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета и детский сад.﻿﻿ Об этом заявил начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях, сообщает Украинская правда.

"Город снова обстреляли. Два взрыва в мкр-не Лесной. Повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета, детский сад, супермаркет, частные автомобили" , – сообщил он.

По словам Ляха, в результате атаки никто не пострадал.