Россияне обстреляли Славянск: повреждены детсад и университет
Утром 14 ноября армия РФ обстреляла Славянск Донецкой области, повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета и детский сад. Об этом заявил начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях, сообщает Украинская правда.
"Город снова обстреляли. Два взрыва в мкр-не Лесной. Повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета, детский сад, супермаркет, частные автомобили", – сообщил он.
По словам Ляха, в результате атаки никто не пострадал.