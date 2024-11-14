Росіяни обстріляли Слов’янськ: пошкоджені дитсадок та університет

Зранку 14 листопада армія РФ обстріляла Слов’янськ Донецької області, пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету та дитячий садок.﻿﻿ Про це заявив начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях, повідомляє Українська правда.

"Місто знов обстріляли. Два вибухи у мкр-ні Лісний. Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет, приватні автівки" , – повідомив він.

За словами Ляха, внаслідок атаки ніхто не постраждав.