Росіяни обстріляли Слов’янськ: пошкоджені дитсадок та університет
Зранку 14 листопада армія РФ обстріляла Слов’янськ Донецької області, пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету та дитячий садок. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях, повідомляє Українська правда.
"Місто знов обстріляли. Два вибухи у мкр-ні Лісний. Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет, приватні автівки", – повідомив він.
За словами Ляха, внаслідок атаки ніхто не постраждав.