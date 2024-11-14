ЕС простит Байдена увеличить поддержку Украине до инаугурации Трампа – СМИ

Европа обращается с последней просьбой к уходящей администрации Джо Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до окончания президентского срока в январе.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает агентство, Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, заявил, что будет добиваться скорейшего заключения соглашения между Киевом и Москвой, что вызвало обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит успехи, достигнутые Россией с момента ее вторжения в 2022 году.

Европейские лидеры и официальные лица обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия и артиллерии, ввести дополнительные санкции против ключевых источников доходов России и ограничить возможности Москвы приобретать запрещенные технологии, используемые в оружии, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Многие из европейских запросов носили неформальный характер.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября совершил спешно организованную поездку в Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО и Европейскому Союзу в том, что США активизируют свои усилия по отправке ресурсов в Украину в преддверии инаугурации Трампа, который резко раскритиковал масштаб усилий США по защите Киева.

Ресурсы, которые он упомянул - деньги, боеприпасы, оружие - в основном поступают из пакета на $61 млрд, принятого Конгрессом США в начале этого года. Он добавил, что "каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении", будет спешно использован.

Хотя у Байдена остается мало времени для выполнения просьб, США уже работают над принятием новых санкций против российского нефтяного флота и Северной Кореи, которая направила войска для оказания помощи Москве в военных действиях, к концу ноября, сообщили источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться неназванными.

Европа ускорила усилия по защите своих интересов, особенно когда речь идет о военных усилиях Украины, до того, как Трамп станет президентом. Трамп занял антагонистическую позицию по отношению к Европе и в сентябре обошел вопрос о том, хочет ли он, чтобы Украина добилась победы.

"Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для того, чтобы поставить Украину в сильную позицию" , - сказал агентству Bloomberg Марк Леонард, соучредитель и директор аналитического центра Европейского совета по международным отношениям.

Он сказал, что сделка, о которой договорился Трамп, "может попытаться заморозить конфликт на линиях, где Россия сейчас оккупирует 20% украинской территории".

США обязались гарантировать, что все деньги для Украины, которые у них есть в распоряжении, будут использованы до вступления Трампа в должность. Однако поставка некоторых видов оружия может занять много месяцев и выйти за рамки срока полномочий Байдена.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, прежде чем новая команда придет к власти. Но в тот момент это будет их решение" , - заявил в интервью начальник отдела закупок армии США Дуглас Буш.

Удары вглубь России

Несколько лидеров ЕС также подталкивают США разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным целям на территории России. Киев и его союзники считают, что этот шаг значительно повысит способность охваченной войной страны защищать себя от атак Москвы на критически важную инфраструктуру.

Байден пока сопротивлялся этой просьбе, в то время как канцлер Германии Олаф Шольц открыто выступил против нее. Люди, знакомые с позицией США, заявили, что, по их мнению, это окажет ограниченное влияние на поле боя и не стоит риска эскалации.

"Когда мы взаимодействуем с нашими американскими друзьями и партнерами, я очень надеюсь, что мы продолжим оказывать поддержку украинцам, в том числе при нанесении дальних ударов, чтобы они могли использовать законную оборону, когда цели используются для нанесения ударов по обороне и инфраструктуре Украины" , - заявил в интервью министр Франции по европейским делам Бенджамин Хаддад.

Украина хочет использовать британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP для нанесения ударов.

Со своей стороны, ЕС готовится к разрушительному президентству Трампа на фоне опасений, что блоку придется увеличить помощь Киеву из-за сокращения американской поддержки. Он стремится ускорить переговоры с Великобританией о новом пакте об обороне и безопасности.

Несмотря на то, что ЕС является крупнейшим поставщиком помощи Украине, Киев полагается на США в плане важнейших военных ресурсов, таких как F-16 и ракеты большой дальности ATACM. По данным Кильского института мировой экономики, с начала конфликта ЕС выделил 118 млрд евро.