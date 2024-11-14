В селе на Донетчине оккупанты расстреляли женщину, которая шла по улице

В окрестностях села Терны Донецкой области оккупанты расстреляли местную жительницу.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры и омбудсмена Дмитрий Лубинца, сообщает Украинская правда.

По оперативным данным, 10 ноября представители армии РФ совершили очередное военное преступление в Донецкой области. Находясь в окрестностях Тернов Лиманской территориальной громады, российские военные увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов.

Оккупанты открыли по женщине огонь. Выстрелом из стрелкового оружия женщина убита.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и идентификацию жертвы оккупантов.

Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.'

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил письма в ООН и МККК относительно этого преступления.