У селі Донеччині окупанти розстріляли жінку, яка йшла вулицею

На околицях села Терни Донецької області окупанти розстріляли місцеву мешканку.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленнях Донецької обласної прокуратури та омбудсмана Дмитро Лубінця, повідомляє Українська правда.

За оперативними даними, 10 листопада представники армії РФ вчинили черговий воєнний злочин на Донеччині. Перебуваючи на околицях Тернів Лиманської територіальної громади, російські військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків.

Окупанти відкрили по жінці вогонь. Пострілом зі стрілецької зброї цивільну вбито. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів. Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.’

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.