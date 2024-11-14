Еврокомиссия согласовала выделение Украине €4,1 млрд транша

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

По его словам, комиссия дала «положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша».

«Рассчитываем на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро» , – добавил Шмыгаль.

Напомним, 22 мая этого года Украина и ЕС подписали Рамочное соглашение для финансирования в рамках программы Ukraine Facility. Согласно Соглашению Украина обязуется обеспечить прозрачность и контроль использования средств, предоставленных в рамках Ukraine Facility.

Программа Ukraine Facility предусматривает выделение Украине Евросоюзом 50 млрд. евро на четыре года.

В мае Кабмин одобрил план программы Ukraine Facility. План содержит структурные реформы, в частности, в госуправлении, энергетике и аграрной отрасли.

1 февраля решение о предоставлении 50 млрд. евро Украине приняли на заседании Евросовета. Средства будут поступать в Украину в течение четырех лет. На основе ежегодного отчета Комиссии о реализации Механизма для Украины Европейский Совет будет ежегодно проводить дебаты по Механизму с целью предоставления указаний.

Программа Ukraine Facility Европейского Союза предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 млрд. евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

В рамках программы также предусмотрен специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, объем которого составит 8 млрд. евро. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты. Ожидается, что реализация проектов внутри этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций.