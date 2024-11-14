ЕС впервые одобрил совместную закупку оружия, в частности для Украины

Европейский Союз впервые в своей истории одобрил поддержку совместной оборонной закупки своими государствами-членами. В частности планируют закупить ракеты и боеприпасы, часть из которых отправят в Украину. Со ссылкой на пресс-релиз Европейской комиссии, сообщает Европейская правда.

Финансирование ЕС получат пять проектов, которые реализуются в рамках Европейского инструмента укрепления оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA). Каждый из них получит 60 млн евро поддержки от ЕС.

Два проекта касаются совместной закупки систем противовоздушной обороны Mistral и IRIS-T SLM, еще два – боеприпасов калибра 155 мм, пятый – бронетранспортеров. Их общая стоимость превышает 11 млрд евро, говорят в Еврокомиссии.

В отобранных проектах EDIRPA участвуют 20 государств – членов ЕС.

"Большинство отобранных проектов также предусматривают закупку оборонной продукции, предназначенной для Украины, в частности системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы, что усиливает обороноспособность страны в условиях продолжающейся российской агрессии" , – отмечается в сообщении.

Программа EDIRPA была принята Евросоюзом после полномасштабного вторжения России в Украину как краткосрочный (до 2025 года включительно) инструмент поддержки совместных оборонных закупок государств-членов, а также Норвегии.

В марте Еврокомиссия представила предложение по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP), которая должна заменить EDIRPA после 2025 года.