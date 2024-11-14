Украина должна получить $1,1 млрд транша от МВФ в конце декабря

Украина рассчитывает в конце декабря получить следующий транш от МВФ в размере $1,1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с миссией Международного валютного фонда, сообщает Левый берег.

«Мы успешно завершили 5-й просмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для 6 просмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере 1,1 млрд долларов» , - отметил глава правительства.

Также на встрече обсудили дальнейшую имплементацию реформ, предусмотренных меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и прогресс Украины, который, по словам Шмыгаля, Фонд «оценивает очень высоко».

Кроме того, стороны затронули макрофинансовые вопросы и потребности нашего государства во внешнем финансировании.

Шмыгаль сообщил, что есть понимание того, как будут финансировать ключевые расходы. "Имеем здесь надежную поддержку со стороны МВФ, Всемирного банка, США и ЕС через программу Ukraine Facility, финансирование через инструмент ERA", - добавил премьер-министр.