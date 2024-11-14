Польша выделила на Украину почти 5% своего ВВП с начала вторжения РФ

Канцелярия президента Польши обнародовала инфографику, из которой следует, что страна с начала полномасштабного вторжения России выделила на помощь Украине 4,91% своего ВВП.﻿ Об этом говорится в серии сообщений канцелярии польского президента в соцсети X (Twitter), сообщает Европейская правда.

В ведомстве отметили, что Польша занимает первое место среди стран, которые поддерживают Украину, по объему расходов в процентах от ВВП. Она первой начала поставлять Украине масштабное тяжелое вооружение. Кроме того, – подчеркивают в канцелярии, – Польша является одной из стран, которые приняли больше всего беженцев из Украины.

"Польша выделила на помощь Украине эквивалент 4,91% своего ВВП, из которых 0,71% ВВП было выделено на прямую поддержку страны, а 4,2% ВВП – на расходы, связанные с оказанием помощи украинским беженцам" , – говорится в одном из сообщений.

Таким образом, на помощь украинским беженцам в Польше ушло примерно 85% выделенной Варшавой помощи.

Канцелярия отметила, что Польша поставила Украине первую партию танков Т-72 в первой половине 2022 года. "Мы также передали, среди прочего, более 250 боевых машин пехоты BWP-1, 100 бронетранспортеров "Росомаха", девять разведывательных машин БРДМ 2, более сотни самоходных орудий, более 30 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", – говорится в сообщении.

В целом, как уточнили, Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 3,23 млрд евро, или более 14 млрд злотых.

"14 наших самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24 были переданы украинским Военно-воздушным силам для усиления их возможностей (больше вертолётов передали только США)" , – говорят у президента Польши.

У президента Польши также обратили внимание, что подавляющее большинство польской общественности было привлечено к помощи беженцам из Украины. Согласно опросу Польского экономического института, таких 77% поляков.

Было также подчеркнуто, что Польша имеет самый высокий зафиксированный процент украинских беженцев, которые трудоустроились – 65%.

Ранее глава МИД Польши заявлял, что его страна сделала для Украины больше других.

"Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна" , – говорил он.

Президент Польши Анджей Дуда 14 ноября рассказал, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте поднял вопрос о возможности передачи Украине советских истребителей МиГ-29.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш перед этим отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине.