В Слуге народа прокомментировали идею ликвидации ТЦК

Реформирование системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) невозможно, считает член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко (фракция «Слуга народа»). Со ссылкой на его комментарий, сообщает Радио Свобода.

«Я считаю, что то, что касается расформирования или сокращения ТЦК – это сугубо популизм, больше ничего. Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать. Для этого есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, имеющие ранения или ограничения физические. К тому же, когда их постоянно реформируют, они физически не успевают набраться возможностей. Это сразу влияет на эффективность мобилизации» , – рассказал представитель фракции власти.

По словам Александра Федиенко, «больше нужно популяризировать историю, связанную с рекрутингом, но делать это так, чтобы рекрутинг работал гарантированно».

«То есть, когда военнообязанный через модель рекрутинга идет к военному формированию, к воинской части, он должен четко понимать, что он туда попадет. А не так, что после БВС (боевое военное согласование) он попадает в гранатометчики или пулеметчики. Этого не должно быть. Это нивелирует именно привлекательность механизма рекрутинга. Ну и, конечно, оставить за воинскими частями, чтобы в воинских частях были собственные ВЛК или они заключают соглашение с медицинскими учреждениями, которые проводят соответствующие ВЛК» , – говорит Федиенко.

По мнению депутата, таким образом, постепенно эффективность набора военнообязанных перейдет к рекрутингу, а ТЦК будут реализовывать общую политику государства в отношении военнообязанных.

Ранее на этой неделе коллега Федиенко по парламенту Юлия Яцик заявила, что 12 ноября временная следственная комиссия Верховной Рады по защите прав военнослужащих, в которую она входит, представила отчет, в котором предлагает расформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а вместо них создать рекрутинговые центры. По словам Яцик, благодаря расформированию ТЦК можно укомплектовать «более 10 полноценных бригад».

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