У Слузі народу прокоментували ідею ліквідації ТЦК

Реформування системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неможливе, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція «Слуга народу»). З посиланням на його коментар, повідомляє Радіо Свобода.

«Я вважаю, що те, що стосується розформування або скорочення ТЦК, – це суто популізм, більше нічого. Ми зараз не можемо ні скоротити, ні реформувати. На це є об’єктивні причини. По-перше, вони вже були реформовані. У ТЦК залишилися військовослужбовці, які мають або поранення або обмеження фізичні. До того ж, коли їх постійно реформують, вони фізично не встигають набратися спроможності. Це одразу впливає на ефективність мобілізації» , – розповів представник владної фракції.

За словами Олександра Федієнка, «більше треба популяризувати історію, яка пов’язана з рекрутингом, але робити це так, щоб рекрутинг працював гарантовано».

«Тобто коли військовозобов’язаний через модель рекрутингу йде до військового формування, до військової частини, він повинен чітко розуміти, що він туди потрапить. А не так, що після БВЗ (бойове військове злагодження) він потрапляє в гранатометники або кулеметники. Цього не повинно бути. Це нівелює саме привабливість механізму рекрутингу. Ну і, звісно, залишити за військовими частинами, щоб у військових частинах були власні ВЛК або вони укладають угоду з медичними закладами, які проводять відповідні ВЛК» , – каже Федієнко.

На думку депутата, таким чином поступово ефективність набору військовозобов’язаних перейде до рекрутингу, а ТЦК реалізовуватимуть загальну політику держави щодо військовозобов’язаних.

Раніше цього тижня колега Федієнка по парламенту Юлія Яцик заявила, що 12 листопада тимчасова слідча комісія Верховної Ради із захисту прав військовослужбовців, до якої вона входить, подала звіт, у якому пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а замість них створити рекрутингові центри. За словами Яцик, завдяки розформуванню ТЦК можна укомплектувати «понад 10 повноцінних бригад».

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