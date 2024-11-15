Воздушные силы: В РФ взлетели восемь бомбардировщиков Ту-95МС

Утром 15 ноября Воздушные силы сообщили об активности шести российских бортов Ту-95МС, совершающих полет в юго-восточном направлении с аэродрома "Оленья". Позже стало известно о взлете восьми бомбардировщиков, сообщает Украинская правда.

По данным Воздушных сил, отмечается активность 6 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении.

В Воздушных силах добавили, что в случае ракетной угрозы сообщат дополнительно.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" , – говорится в сообщении.

Позже в ВСУ сообщили, что в воздухе около восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Напомним, в понедельник утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС, впоследствии "осуществивших пуски ракет". Но пуски, возможно, были имитационными.