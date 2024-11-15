Повітряні сили: У РФ злетіли вісім бомбардувальників Ту-95МС

Вранці 15 листопада Повітряні сили повідомили про активність шести російських бортів Ту-95МС, які здійснюють політ у південно-східному напрямку з аеродрому "Оленья". Пізніше стало відомо про зліт восьми бомбардувальників, повідомляє Українська правда.

За даними Повітряних сил, відзначається активність 6 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

У Повітряних силах додали, що в разі ракетної загрози повідомлять додатково.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" , – йдеться у повідомленні.

Пізніше у ЗСУ повідомили, що у повітрі близько восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Нагадаємо, у понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом "здійснили пуски ракет". Але пуски, ймовірно, були імітаційними.