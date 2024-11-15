Close button

Курс валют НБУ на 15 ноября

Курс валют НБУ на 15 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 ноября, снизился до отметки 41.2446 за 1 доллар.

Евро подешевел на 48 коп до 43.4677 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 45 коп до 52.2404 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 46.3865 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 11 коп до 10.0154 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.244600 --0.0967
EUR Евро 43.467700 --0.4822
GBP Фунт стерлингов 52.240400 --0.4491
CHF Швейцарский франк 46.386500 --0.491
PLN Польский злотый 10.015400 --0.1113

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics