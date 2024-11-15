Курс валют НБУ на 15 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 14 ноября, снизился до отметки 41.2446 за 1 доллар.
Евро подешевел на 48 коп до 43.4677 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 45 коп до 52.2404 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 46.3865 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 11 коп до 10.0154 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.244600
|EUR
|Евро
|43.467700
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.240400
|CHF
|Швейцарский франк
|46.386500
|PLN
|Польский злотый
|10.015400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.