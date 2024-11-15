Курс валют НБУ на 15 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 ноября, снизился до отметки 41.2446 за 1 доллар.

Евро подешевел на 48 коп до 43.4677 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 45 коп до 52.2404 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 46.3865 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 11 коп до 10.0154 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.244 600 EUR Евро 43.467 700 GBP Фунт стерлингов 52.240 400 CHF Швейцарский франк 46.386 500 PLN Польский злотый 10.015 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.