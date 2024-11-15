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Курс валют НБУ на 15 листопада

Курс валют НБУ на 15 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 15 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 14 листопада знизився до позначки 41.2446 за 1 долар.

Євро подешевшав на 48 коп. до 43.4677 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 45 коп. до 52.2404 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 46.3865 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 11 коп. до 10.0154 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.244 600 --0.0967
EUR Євро 43.467 700 --0.4822
GBP Фунт стерлінгів 52.240 400 --0.4491
CHF Швейцарський франк 46.386 500 --0.491
PLN Польський злотий 10.015 400 --0.1113

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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