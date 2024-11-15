Курс валют НБУ на 15 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 15 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 14 листопада знизився до позначки 41.2446 за 1 долар.
Євро подешевшав на 48 коп. до 43.4677 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 45 коп. до 52.2404 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 46.3865 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 11 коп. до 10.0154 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.244 600
|EUR
|Євро
|43.467 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.240 400
|CHF
|Швейцарський франк
|46.386 500
|PLN
|Польський злотий
|10.015 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.