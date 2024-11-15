Курс валют НБУ на 15 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 15 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 14 листопада знизився до позначки 41.2446 за 1 долар.

Євро подешевшав на 48 коп. до 43.4677 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 45 коп. до 52.2404 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 46.3865 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 11 коп. до 10.0154 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.244 600 EUR Євро 43.467 700 GBP Фунт стерлінгів 52.240 400 CHF Швейцарський франк 46.386 500 PLN Польський злотий 10.015 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.