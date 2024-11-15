FT: Вследствие санкций РФ стала крупнейшим покупателем авто из Китая

Продажи китайских автомобилей в России стремительно выросли после того, как западные санкции заставили известные бренды прекратить сотрудничество с Москвой и сейчас Россия стала крупнейшим рынком сбыта для автопроизводителей из Китая.﻿ Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Этот рост помог китайским автопроизводителям в то время, когда Пекин столкнулся с повышением пошлин на экспорт электромобилей в США и ЕС, а также вызвал быстрые изменения в автомобильной культуре России.

"Люди голосуют своим кошельком. Если вы покупаете машину, выбор у вас такой: либо [российская] Lada, либо очень дорогая европейская модель, завезенная через серый импорт, либо хорошо укомплектованный и относительно недорогой китайский автомобиль" , - отметил Илья Фролов, автомобильный блогер из Москвы.

Полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой резкое сокращение продаж автомобилей европейских, корейских и японских брендов, которые ранее доминировали на российском рынке. На момент вторжения в феврале 2022 года их доля составляла 69% от всех продаж, по данным аналитического агентства "Автостат".

Сегодня же их доля упала до 8,5%, тогда как доля китайских производителей за тот же период выросла с 9% до 57%.

За первые девять месяцев 2024 года Россия стала крупнейшим рынком сбыта для китайских автомобилей, и объемы продаж достигли 849,951 единиц, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей. Вторым по величине рынком стал Мексика, которая импортировала менее половины этого объема.

"Впечатляющий рост экспорта автомобилей из Китая за последние годы в основном зависит от спроса на российском рынке. Резкие колебания и изменения в конкурентном ландшафте российского авторынка предоставили китайским компаниям большие возможности для продажи и значительные прибыли" , - отметил Цуй Дуншу, генеральный секретарь ассоциации.

Примерно 90% китайских автомобилей, которые продаются в России, оснащены двигателями внутреннего сгорания, хотя более 15 тысяч автомобилей, произведенных Li Auto - производителем электромобилей, специализирующимся на просторных гибридных внедорожниках, - было продано в России за первые восемь месяцев 2024 года.

Расширение присутствия Китая настолько масштабно, что к новым компаниям присоединились не только потребители, но и профессионалы отрасли.

"Почти все, кто раньше работал с западными компаниями, теперь заняты в китайских. Сначала мы почти ничего не знали об этих производителях, как с ними работать или даже как произносить их названия" , - сказал Вадим Горжанкин, директор московского PR-агентства „Красное Слово", которое сотрудничает с автомобильной отраслью.

По данным китайской таможни, в сентябре экспорт автомобилей в Россию достиг $1,8 млрд, что значительно превышает показатель в $96 млн за тот же месяц в 2021 году.

Хотя неофициальные дилеры продолжают завозить известные западные бренды через параллельный импорт, высокие цены отпугивают их традиционных покупателей.