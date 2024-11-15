МИД Чехии: Трамп не может сразу остановить поддержку Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил осторожный оптимизм в отношении будущей поддержки Украины со стороны США, несмотря на победу на выборах Дональда Трампа, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По словам Липавского, никто не знает наверняка, прекратит ли избранный президент поддержку Украины, однако даже если это случится, это не будет мгновенным процессом.

"Не похоже, что Дональд Трамп может щелкнуть выключателем и на следующий день Украина останется ни с чем" , - сказал Липавский.

По мнению министра, Трамп, вероятно, будет требовать от европейских стран большего вклада в свою безопасность.

"Мы знаем, что он будет предъявлять требования к Европе, чтобы она могла сама позаботиться о своей безопасности" , - подчеркнул Липавский, отмечая важность инвестиций в европейскую оборону.

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты считаются одним из ключевых союзников Украины, оказывая самую значительную военную поддержку. Украинские вооруженные силы получили от США бронетехнику, танки, артиллерию, системы РСЗО, дальнобойные ракеты, боеприпасы, системы ПВО и другое важное вооружение.

Согласно данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена планирует выделить Украине 6 млрд долларов, оставшихся в бюджете на военную помощь, до возможного возвращения Дональда Трампа на президентский пост. Кроме того, Байден направит запрос Конгрессу на утверждение дополнительного финансирования для Украины на 2025 год.