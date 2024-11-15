FT: Цены на газ в Европе резко растут из-за возможных перебоев со стороны РФ

Европейские цены на газ достигли самого высокого уровня через год после того, как австрийская группа OMV предупредила о потенциальных перебоях с поставками из России. Об этом пишет Financial Times, сообщает Левый берег.

Фьючерсы на европейский эталонный показатель TTF (газовый хаб) выросли на 5% до 46 евро за мегаватт-час на ранних торгах в Амстердаме.

Этот всплеск произошел после того, как OMV – австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе, поздно в среду предупредила о "возможном прекращении поставок газа" из России. Вчера стало известно, что венская энергетическая и химическая группа должна получить 230 миллионов евро по арбитражному решению против "Газпрома".

OMV жаловался на нерегулярные поставки газа российской компанией в Германию до того, как поставки полностью прекратились в сентябре 2022 года.

Компания заявила, что "немедленно засчитает" присужденную сумму в счета по контракту с "Газпромом". Однако OMV предупредил, что такой шаг может привести к "ухудшению договорных отношений".

Европейский газовый рынок был чувствителен к сбоям в поставках, поскольку Россия начала сокращать поставки в Европу в 2021 году перед вторжением в Украину. В последние годы события, нарушившие или угрожающие прервать глобальные поставки газа, привели к резким изменениям цен в Европе.

Этот маршрут является одним из двух российских маршрутов, по которым газ поступает в Европу, и на его долю приходится около 5% годового импорта газа в ЕС.

Аналитики предупреждают, что объемы транзита по украинскому транзиту могут сократиться почти вдвое, если "Газпром" прекратит поставки из-за решения OMV.

Том Марзек-Мансер, руководитель газовой аналитики консалтинговой компании ICIS, сказал, что клиенты "Газпрома" обычно оплачивают поставки 20 числа месяца.