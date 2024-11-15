FT: Цены на газ в Европе резко растут из-за возможных перебоев со стороны РФ
Европейские цены на газ достигли самого высокого уровня через год после того, как австрийская группа OMV предупредила о потенциальных перебоях с поставками из России. Об этом пишет Financial Times, сообщает Левый берег.
Фьючерсы на европейский эталонный показатель TTF (газовый хаб) выросли на 5% до 46 евро за мегаватт-час на ранних торгах в Амстердаме.
Этот всплеск произошел после того, как OMV – австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе, поздно в среду предупредила о "возможном прекращении поставок газа" из России. Вчера стало известно, что венская энергетическая и химическая группа должна получить 230 миллионов евро по арбитражному решению против "Газпрома".
OMV жаловался на нерегулярные поставки газа российской компанией в Германию до того, как поставки полностью прекратились в сентябре 2022 года.
Компания заявила, что "немедленно засчитает" присужденную сумму в счета по контракту с "Газпромом". Однако OMV предупредил, что такой шаг может привести к "ухудшению договорных отношений".
Европейский газовый рынок был чувствителен к сбоям в поставках, поскольку Россия начала сокращать поставки в Европу в 2021 году перед вторжением в Украину. В последние годы события, нарушившие или угрожающие прервать глобальные поставки газа, привели к резким изменениям цен в Европе.
Этот маршрут является одним из двух российских маршрутов, по которым газ поступает в Европу, и на его долю приходится около 5% годового импорта газа в ЕС.
Аналитики предупреждают, что объемы транзита по украинскому транзиту могут сократиться почти вдвое, если "Газпром" прекратит поставки из-за решения OMV.
Том Марзек-Мансер, руководитель газовой аналитики консалтинговой компании ICIS, сказал, что клиенты "Газпрома" обычно оплачивают поставки 20 числа месяца.
"OMV может задержать этот следующий платеж, который составит около 213 миллионов евро, но это может заставить "Газпром" немедленно расторгнуть этот контракт", – предупредил он.