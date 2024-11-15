Украина привлечет $1 млрд у Всемирного банка и дополнительные €150 млн у ЕС - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина привлечет 1 млрд долларов у Всемирного банка и дополнительные 150 млн евро у Евросоюза. Об этом он сказал во время заседания Кабмина, сообщает Левый берег.

“Украина привлечет более 1 млрд долларов льготного займа от Всемирного банка. Приняли сегодня соответствующее решение. Эти средства аккумулированы благодаря правительствам Японии и Великобритании” , – сказал Шмыгаль.

Кроме того, как сообщил премьер, еще одно сегодняшнее решение позволит привлечь дополнительные 150 млн. евро от Европейского Союза.

В рамках этого соглашения средства будут направлены на восстановление портовой инфраструктуры и проекты быстрого восстановления.

65 млн евро из этих средств будут направлены на финансирование программы бесплатного питания учащихся начальных классов в 2025 году. Он отметил, что эта программа уже работает. И теперь правительство обеспечивает необходимые средства, чтобы оно работало и в следующем году.

Шмыгаль отметил, что с начала полномасштабного вторжения правительство привлекло уже более 100 млрд долларов внешнего финансирования. Больше всего средств получили от ЕС, США, МВФ, Японии и Канады. Благодарны каждой стране и международной организации поддерживающей нас.

Недавно Минфин и Всемирный банк подписали соглашения на 750 миллионов долларов в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления". До конца года Украина получит 400 миллионов долларов.

В то же время Евросоюз призывает европейский бизнес инвестировать в восстановление и реконструкцию Украины. Компании из ЕС приглашены подавать свои предложения до 1 марта 2025 года.