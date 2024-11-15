Уклонистов не будут лишать водительских прав автоматически - Минобороны

Министерство обороны опровергло информацию об автоматическом лишении права управления транспортными средствами за неявку по повестке, сообщает Левый берег.

Однако для тех, кто уклоняется от воинской обязанности, могут временно ограничить права управления. Это происходит только по решению суда, сообщили в министерстве.

Если гражданин игнорирует требования по исполнению воинского долга, территориальный центр комплектования должен обратиться в суд за исковым заявлением.

Подача иска должна включать в себя детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения.

После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при подтверждении факта уклонения и неисполнения гражданином воинской обязанности.

"Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и за подтверждение нарушения требований по исполнению воинского долга" , – разъяснили в министерстве.

Сегодня правительство сообщило об изменении критериев бронирования и предоставлении предприятиям статуса критического. Теперь для частного сектора установили зарплатный минимум: средняя зарплата должна быть не менее 2,5 "минималок", столько же должен получать бронируемый работник. Бронирование будет проходить только в Дія.